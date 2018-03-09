Глава Центра освобождения пленных Рубан внесен в базу сайта «Миротворец»

Руководитель украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, обвиненный в подготовке покушения на президента республики Петра Порошенко внесен в базу сайта «Миротворец». Об этом стало известно в пятницу, 9 марта.

«Подготовка террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора (России) и пророссийских террористических организаций», – цитирует РИА «Новости» посвященное Рубану сообщение на сайте.

Сайт «Миротворец» известен благодаря публикациям личных данных российских и иностранных граждан, которых его владельцы считают «предателями Украины».

26 февраля участницы панк-группы Pussy Riot Мария Алехина и Ольга Борисова внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма.

Их обвинили в «сознательном нарушении государственных границ Украины» при посещении полуострова, который, как считает Киев, является временно оккупированной Россией территорией.