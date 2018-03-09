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В США названы самые пьющие штаты

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Фото: Global Look Press/Johannes Schmitt-Tegge/dpa
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По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, рейтинг самых пьющих американских штатов возглавила Северная Дакота, 24,7% взрослых жителей которой употребляют алкогольные напитки чрезмерно. Об этом передает RT со ссылкой на портал 24/7 Wall St.

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Сообщается, что Северная Дакота стала лидером и по количеству ДТП с участием пьяных водителей, около 50% аварий с их участием были смертельными.

Второе место в рейтинге занимает штат Висконсин с показателем 24,5% злоупотребляющих алкоголем жителей. Тройку лидеров замыкает Аляска. Более 22% жителей штата употребляют спиртные напитки в избыточных количествах. В десятку также вошли Монтана, Иллинойс, Айова, Гавайи и Мичиган.

В конце прошлого года сообщалось, что Чечня, Ингушетия и Дагестан признаны самыми трезвыми регионами России по версии «Рейтинга трезвости». Самыми пьющими субъектами РФ являются Бурятия, Ненецкий автономный округ и Магаданская область.

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