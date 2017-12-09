Исследователи назвали самые пьющие страны мира

Международная исследовательская компания Ipsos составила рейтинг самых пьющих стран. Результаты основаны на данных 2017 года.

На первом месте рейтинга оказалась Бельгия, где в среднем за год местный житель выпивает 12,6 л спирта. На второй строчке — Франция (11,5). Третье место досталось Германии (11,03).

Россия находится на седьмом месте. По данным исследователей, житель РФ в среднем выпивает за год 10,12 л спирта, сообщает телеканал «Звезда».

Также в десятку рейтинга попали Венгрия (10,88), Польша (10,71), Великобритания (10,66), Австралия (9,7), Дания (9,64), Южная Корея (9,33).

Ранее исследователи назвали самые пьющие страны Европы. Оказалось, что больше всего спиртные напитки любят в Прибалтике.