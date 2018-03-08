Прямой эфир

Вандал в Индии повредил статую Махатмы Ганди

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В четверг, 8 марта, неизвестный злоумышленник повредил памятник лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди, установленный на юго-западе страны в городе Каннур штата Керала.

Действия вандала засняли прохожие, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал, однако установить его личность не удалось, полиция проводит расследование.

В ночь на четверг в городе Ченнаи вандалы обрызгали краской бюст борца за права неприкасаемых, одного из авторов конституции страны Бхимрао Рамджи Амбедкара, в понедельник в городе Белония группа неизвестных с помощью бульдозера снесла памятник Ленину.

Центральные власти призвали полицию штатов принять меры для защиты политических монументов и осудили действия вандалов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Индия организует крупные международные военно-морские учения в марте
Индийская полиция намерена ловить террористов с помощью беспилотников

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017