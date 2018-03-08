Вандал в Индии повредил статую Махатмы Ганди

В четверг, 8 марта, неизвестный злоумышленник повредил памятник лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди, установленный на юго-западе страны в городе Каннур штата Керала.

Действия вандала засняли прохожие, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал, однако установить его личность не удалось, полиция проводит расследование.

В ночь на четверг в городе Ченнаи вандалы обрызгали краской бюст борца за права неприкасаемых, одного из авторов конституции страны Бхимрао Рамджи Амбедкара, в понедельник в городе Белония группа неизвестных с помощью бульдозера снесла памятник Ленину.

Центральные власти призвали полицию штатов принять меры для защиты политических монументов и осудили действия вандалов.