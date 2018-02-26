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Индия организует крупные международные военно-морские учения в марте

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Shilpa Thakur
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Не менее 17 стран готовы принять участие в организованных Индией масштабных военно-морских учениях «Милан-2018» 6–13 марта. Об этом сообщил официальный представитель ВМС страны капитан Ди Кей Шарма.

Маневры будут проводиться в районе Андаманских и Никобарских островов. В них примут участие флоты Австралии, Бангладеш, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Кении, Малайзии, Мальдивской Республики, Маврикия, Мьянмы, Новой Зеландии, Омана, Сингапура, Таиланда, Танзании, Шри-Ланки, пишет ТАСС.

«Маневры «Милан» превратились из учений субрегионального масштаба в престижное международное событие с участием военно-морских сил не только стран Бенгальского залива и Юго-Восточной Азии, но и всего региона Индийского океана», — заявил представитель ВМС Индии.

По его словам, основной целью организации учений является развитие сотрудничества в сфере борьбы с незаконными действиями на территориях Индийского океана. По данным телеканала NDTV, при обсуждении маневров стороны затронут проблему растущего военного влияния Китая в регионе.

Ранее портал iz.ru писал, что Канада начала крупные военные учения «Operation NUNALIVUT» в арктическом регионе страны.

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