Мадуро возглавил крупные военные учения в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро возглавляет крупные военные учения, начавшиеся в стране. Военные маневры, проводящиеся на территории всей страны под названием «Независимость-2018», продлятся два дня, Мадуро следит за ходом учений с военной базы Фуэрте-Тиуна, передает ТАСС.

Цель учений — подготовка к координации действий населения и военных.

К участию в военных учениях привлечены в общей сложности 500 тыс. гражданских лиц, 300 тыс. ополченцев и около 170 тыс. военнослужащих.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подаст документы в Национальный избирательный совет (НИС) для регистрации кандидатом на выборах главы государства 27 февраля.