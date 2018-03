В Индии неизвестные снесли памятник Ленину

В Индии толпа неизвестных людей с помощью бульдозера снесла памятник Владимиру Ленину. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в городе Белония на востоке страны (штат Трипура).

Статуя основателя СССР и знаменитого коммунистического деятеля располагалась в центре города. По данным издания, причиной происшествия стала потеря власти коммунистами в данном регионе.

Монумент снесли в течение 48 часов после победы на прошедших 3 марта в штате выборах партии «Бхаратия джаната парти» (БДП, Индийская народная партия). Это политическое движение активно выступает за ценности индуизма.

На видео, опубликованном в Twitter издания ANI, можно расслышать, как толпа вандалов выкрикивает фразу «Да здравствует мать Индия!»

#WATCH: Statue of Vladimir Lenin brought down at Belonia College Square in Tripura. pic.twitter.com/fwwSLSfza3