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В Индии неизвестные снесли памятник Ленину

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Фото: ТАСС/Смирнов Владимир
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В Индии толпа неизвестных людей с помощью бульдозера снесла памятник Владимиру Ленину. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в городе Белония на востоке страны (штат Трипура).

Статуя основателя СССР и знаменитого коммунистического деятеля располагалась в центре города. По данным издания, причиной происшествия стала потеря власти коммунистами в данном регионе.

Монумент снесли в течение 48 часов после победы на прошедших 3 марта в штате выборах партии «Бхаратия джаната парти» (БДП, Индийская народная партия). Это политическое движение активно выступает за ценности индуизма.

На видео, опубликованном в Twitter издания ANI, можно расслышать, как толпа вандалов выкрикивает фразу «Да здравствует мать Индия!»

Представитель БДП заявил, что «Ленин — иностранец, и его статуи не должны находиться в стране, если коммунисты хотят, могут поставить монумент в своей штаб-квартире и поклоняться ему».

В Индии установлено несколько памятников Ленину, в том числе в столице Нью-Дели.

С 2015 года памятники Владимиру Ленину активно сносят на Украине в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». С тех пор демонтировано более 2,5 тыс. монументов.

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