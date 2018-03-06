Неизвестные осквернили монумент советским воинам в Австрии

Неизвестные облили черной краской мемориал советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплац в Вене. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на посольство России в Австрии.

Отмечается, что монумент на Шварценбергплац является самым известным памятником советским воинам-освободителям в Австрии. Он сооружен в память о советских солдатах, погибших в ходе Венской наступательной операции 1945 года.

Данный памятник ранее подвергался осквернению вандалами, в связи с чем российское посольство неоднократно направляло ноту протеста в МИД Австрии с требованием принять срочные меры по устранению нанесенного ущерба, наказанию виновных и предотвращению подобных инцидентов в будущем.

16 февраля во Львове вандалы осквернили монумент советским воинам-освободителям, разбив плиты памятника и нанеся националистическую надпись.