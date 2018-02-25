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Индийская полиция намерена ловить террористов с помощью беспилотников

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Фото: TASS/Zuma/Muzamil Mattoo
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Силы полиции центрального резерва Индии приобретут в ближайшее время 25 беспилотных летательных аппаратов для проведения операций по борьбе с боевиками-маоистами и террористами.

Сообщается, что полиция уже объявила тендер на поставку беспилотников и рассчитывает получить аппараты в течение 3–4 месяцев. Отмечается, что аппараты будут управляться с передвижной наземной станции, иметь камеру для работы днем, а также отдельную для ночных съемок и батарею системы питания.

Полиция полагает, что эти аппараты смогут сделать операции против боевиков более эффективными, а также помогут предотвращать атаки террористов на военнослужащих, сообщает ТАСС.

В феврале стало известно, что холдинг «Вертолеты России» разрабатывает новый беспилотник, который будет способен при взлетной массе 300 кг нести 70 кг полезного груза. Новый аппарат предназначен для полетов на расстояние до 150 км со скоростью не выше 180 км/ч.

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