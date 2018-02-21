Турция намерена производить беспилотные танки

Турция намерена начать производство беспилотных танков. Об этом в среду, 21 февраля, сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Если бы оборонная промышленность Турции не производила собственные беспилотные летательные аппараты, то каждый сбитый в сирийском Африне БПЛА ставил бы республику в сложное положение», — цитирует ТАСС слова президента.

Эрдоган отметил, что следующим шагом в развитии оборонной промышленности Турции должно стать производство беспилотных танков.

Портал iz.ru писал о том, что в конце января курды в ходе боев в Африне сбили два турецких беспилотника, которые проводили разведывательные полеты.