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Курдские отряды сообщили о двух сбитых турецких беспилотниках

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Фото: REUTERS/Rodi Said
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Силы курдского ополчения сбили в ходе боев в Африне два турецких беспилотных летательных аппарата. Беспилотники проводили разведывательные полеты.

По данным «Федерального агентства новостей», об этом сообщил медиацентр «Сирийских демократических сил». Турецкие беспилотники сбиты в деревне Адама. Ранее сообщалось, что курды подбили три турецких танка в Африне.

20 января Генштаб турецких вооруженных сил объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» против курдских отрядов «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз» в сирийском Африне.

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