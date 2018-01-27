Курдские отряды сообщили о двух сбитых турецких беспилотниках

Силы курдского ополчения сбили в ходе боев в Африне два турецких беспилотных летательных аппарата. Беспилотники проводили разведывательные полеты.

По данным «Федерального агентства новостей», об этом сообщил медиацентр «Сирийских демократических сил». Турецкие беспилотники сбиты в деревне Адама. Ранее сообщалось, что курды подбили три турецких танка в Африне.

20 января Генштаб турецких вооруженных сил объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» против курдских отрядов «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз» в сирийском Африне.