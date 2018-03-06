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Ухудшение погоды ожидается на юге Сахалина

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Ухудшение погоды в связи с приходом нового циклона ожидается на южной части Сахалина, сообщает пресс-служба ФГБУ «Сахалинское УГМС».

В пятницу, 9 марта, на южной части острова Сахалин ожидается умеренное ухудшение погодных условий, связанных с приходом циклона. Циклон образуется немного южнее берегов Японии, затем будет смещаться южнее Курильских островов. Таким образом он достигнет южной части Сахалина, сообщает ИА SakhalinMedia.

Предположительно ухудшение погоды продлится в течение дня 9 марта и половины дня 10 марта. Северо-восточный ветер поднимется до 13–18 м/с, вероятно образование слабой метели. На юго-восточном побережье ветер усилится до 20–22 м/с.

На время действия циклона будет введено ограничение на проезд на паромной переправе Ванино–Холмск в связи с неблагоприятными погодными условиями. Ограничение продлится с утра 9 марта до середины 10 марта.

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