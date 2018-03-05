Коммунальщики продолжают устранять последствия снегопада в Липецке

Коммунальные службы продолжают устранять последствия снегопада, который продолжался двое суток в Липецке. Ведется расчистка дорог и обработка поверхностей противогололедным материалом, сообщает пресс-служба управления благоустройства.

Сегодня, 5 марта, на дороги Липецка выехали 120 единиц специальной техники для устранения последствий сильного снегопада. Активно ведется расчистка центральных магистралей города, особое внимание уделяется участкам с уклоном и подъездам к остановкам пассажирского транспорта. Вчера на улицах города работали 95 единиц техники, сообщает GOROD48.

Причиной столь сильного снегопада на территории центральной части России стал циклон с Балкан. Сейчас он немного сместился, и в ближайшие сутки осадков на территории Липецка не ожидается. Сохраняется возможность образования гололедных явлений, поэтому автолюбителям напоминают о необходимости соблюдать дистанцию и скоростной режим.