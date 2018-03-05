Сильный ветер и мокрый снег ожидаются на юге Тюменской области

Сильный ветер, мокрый снег и гололед ожидаются на юге Тюменской области и в Тюмени. О приходе неблагоприятных метеорологических условий сообщил Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

С завтрашнего дня, 6 марта, в южной части региона и его столице ожидаются выпадение мокрого снега и усиление ветра до 15–20 м/с. В связи с этим повышается риск образования гололедных явлений на дорогах.

По прогнозам специалистов, подобные погодные условия продлятся до 7 марта. В дневное время осадки пойдут на спад, но ветер сохранит прежнюю силу, сообщает портал «Наш город».

Все необходимые службы оповещены о предстоящих неблагоприятных погодных условиях. Главное управление МЧС по области рекомендует жителям не отпускать детей без присмотра на улицу и соблюдать осторожность, а автолюбителям воздержаться от поездок в это время.