Прошедшая зима стала одной из самых теплых за 128 лет метеонаблюдений

Прошедшая зима вошла в тройку самых теплых за все время метеонаблюдений в России и в северном полушарии. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

«Теплее были только зимы 2016 и 2015 годов. Такой результат достигнут главным образом за счет очень теплого начала зимы (напомним, что декабрь вошел в первую пятерку самых теплых в метеорологической летописи)», –– говорится в сообщении метеослужбы.

Так, синоптики отметили, что на большей части России средняя температура зимы была выше нормы на 2 градуса и более, а в Арктическом регионе — на 4–8 градусов.

«Только на юго-западе Сибири (Новосибирская область, Алтайский край) зима была холоднее обычной, но и то незначительно», –– сообщили синоптики.

Также по данным Гидрометцентра, холоднее нормы зима 2017/18 оказалась на юго-востоке Атлантического океана, в том числе на африканском побережье, в Казахстане, Корее, Японии и в некоторых частях Тихого океана.

Ранее сообщалось, что аномальный для начала весны снегопад 4 и 5 марта увеличил высоту сугробов в Москве на 15 см, принеся в столичный регион более 40% месячной нормы осадков.