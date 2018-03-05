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Движение грузовых автомобилей ограничат на дорогах Тюменской области

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Движение грузовых автомобилей ограничат на грунтовых автомобильных дорогах Тюменской области, сообщает пресс-служба Главного управления строительства по региону.

С 9 апреля по 1 мая на территории Тюменской области вводится частичное ограничение на проезд грузовых автомобилей по грунтовым автомобильным дорогам. А с 15 апреля по 14 мая вводится запрет на движение по дорогам с твердым усовершенствованным и переходным типом покрытия, сообщает megatyumen.ru.

Под ограничение подпадают все большегрузы, кроме тех, которые осуществляют международные перевозки грузов, пассажирские перевозки, перевозки животных. А также тех грузовых автомобилей, которые занимаются транспортировкой лекарств, горюче-смазочных материалов, почты, продуктов питания.

Помимо этого, будет разрешен проезд для автотранспорта, который необходим для предотвращения и устранения последствий стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций.

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