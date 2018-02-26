Прямой эфир

На мосты и тоннели на тюменской кольцевой потратят 5 млрд рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Тюменской области объявили конкурс на строительство мостов и тоннелей на заключительном участке кольцевой автодороги. На то, чтобы достроить обход вокруг города, из областного бюджета будет выделено около 5 млрд рублей.

Портал «Наш город» сообщает, что большая часть средств уйдет на строительство путепроводов. В общей сложности в рамках проекта будет возведено три мостовых перехода, а самым дорогостоящим станет мост через участок Транссиба.

Кроме того, как следует из конкурсной документации, подрядная организация должна будет построить мост через подъездные пути к ТЭЦ-2 и соорудить двухуровневую развязку там, где ТКАД примыкает к автодороге Тюмень–Боровский–Богандинский. Также в списке работ прокладка соединительных участков дороги, монтаж освещения, испытательные и пусконаладочные работы.

Итоги аукциона будут подведены 16 марта. Агентство сообщает, что пока, по предварительным данным, на участие в аукционе претендует только одна компания — АО «Мостострой-11». Первый этап строительства нового участка объездной дороги должен быть завершен в конце 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Проект строительства моста на Сахалин будет готов в 2018 году
Стоимость благоустройства дворов в Махачкале завысили на 3,6 млн рублей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017