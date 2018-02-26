На мосты и тоннели на тюменской кольцевой потратят 5 млрд рублей

Власти Тюменской области объявили конкурс на строительство мостов и тоннелей на заключительном участке кольцевой автодороги. На то, чтобы достроить обход вокруг города, из областного бюджета будет выделено около 5 млрд рублей.

Портал «Наш город» сообщает, что большая часть средств уйдет на строительство путепроводов. В общей сложности в рамках проекта будет возведено три мостовых перехода, а самым дорогостоящим станет мост через участок Транссиба.

Кроме того, как следует из конкурсной документации, подрядная организация должна будет построить мост через подъездные пути к ТЭЦ-2 и соорудить двухуровневую развязку там, где ТКАД примыкает к автодороге Тюмень–Боровский–Богандинский. Также в списке работ прокладка соединительных участков дороги, монтаж освещения, испытательные и пусконаладочные работы.

Итоги аукциона будут подведены 16 марта. Агентство сообщает, что пока, по предварительным данным, на участие в аукционе претендует только одна компания — АО «Мостострой-11». Первый этап строительства нового участка объездной дороги должен быть завершен в конце 2018 года.