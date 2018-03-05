Новый мост построят через Волгу в Саратовской области

На Первом саратовском экономическом форуме председатель совета директоров ЗАО «Русская холдинговая компания» Александр Рязанов рассказал о проекте строительства в России участка трассы Шанхай–Гамбург.

«Китайцы уже всё построили, в Казахстане — тоже, а в Белоруссии и так дороги хорошие. Мы и подумали, отчего не сделать частный участок дороги в России. Частный потому, что у государства нет денег на такие проекты. Мы начали считать экономику, у нас получилось: при наличии нормального трафика дорога может и окупиться», — заявил он. Бетонная трасса рассчитана как минимум на 30 лет эксплуатации. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

В Саратовской области будут построены развязки со всеми главными дорогами. Трасса пересекает реку Волгу, планируется возвести новый мост — между Марксовским и Воскресенским районами. Земля для переправы уже выкуплена. Проект дороги пройдет экспертизу в следующем году.

Как заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, в предстоящие шесть лет необходимо удвоить расходы на строительство и обустройство автомобильных дорог России и направить на эти цели более 11 трлн рублей.

Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 30 региональным бюджетам более 17 млрд рублей на развитие автодорог.