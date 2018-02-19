Большая реконструкция развязок запланирована в Москве

В Москве в ближайшие годы запланирована реконструкция нескольких крупных развязок. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, столичные власти планируют реконструкцию ряда развязок с МКАД. В настоящее время уже идут работы на пересечении Кольцевой автодороги с Бесединским шоссе. Помимо этого, будут обновлены развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, сообщает «Утро.ру».

Он добавил, что также принято решение о модернизации пересечений МКАД с улицами Верхние Поля, Капотня, Свободы, Поляны. Также обновление затронет дорожную сеть на участке Кольцевой дороги от Ленинградского до Дмитровского шоссе, от Осташковского до Ярославского шоссе, а также от проспекта Маршала Жукова до Волоколамского шоссе. Чиновник отметил, что на некоторых участках МКАД будут устроены дублеры на время реконструкции.

В 2017 году на первом этапе реконструкции МКАД модернизировали 14 развязок с крупными вылетными магистралями, что позволило на четверть разгрузить наиболее проблемные участки трасс.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ЦОДД планирует мониторить дорожную ситуацию на МКАД квадрокоптерами.