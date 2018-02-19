Прямой эфир

Водитель устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта на МКАД

0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автомобилист открыл огонь из травматического оружия во время дорожного конфликта на МКАД.

Мужчина ранил другого водителя, после чего скрылся, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Инцидент произошел в районе 7-го километра МКАД. По данным полиции, нападавший скрылся на автомобиле Ford. Раненый водитель госпитализирован.

Сотрудники полиции принимают меры для розыска и задержания подозреваемого.

20 января таксист открыл стрельбу по людям около станции метро «Маяковская» в центре Москвы. Сообщалось, водитель автомобиля ранил двух человек из травматического оружия и скрылся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нетрезвый мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в Москве
Устроивший стрельбу в центре Москвы мужчина находится в реанимации

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017