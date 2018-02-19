Водитель устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта на МКАД

Автомобилист открыл огонь из травматического оружия во время дорожного конфликта на МКАД.

Мужчина ранил другого водителя, после чего скрылся, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Инцидент произошел в районе 7-го километра МКАД. По данным полиции, нападавший скрылся на автомобиле Ford. Раненый водитель госпитализирован.

Сотрудники полиции принимают меры для розыска и задержания подозреваемого.

20 января таксист открыл стрельбу по людям около станции метро «Маяковская» в центре Москвы. Сообщалось, водитель автомобиля ранил двух человек из травматического оружия и скрылся.