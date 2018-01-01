Нетрезвый мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в Москве

Нетрезвый мужчина открыл стрельбу из обреза охотничьего ружья из окна квартиры жилого дома в Москве. В настоящее время подозреваемый в стрельбе задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции получили информацию о стрельбе из окна жилого дома №7 по 3-му Хорошевскому проезду. Прибывшие на место происшествия установили квартиру, из которой велась стрельба, и задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения.

Оружие, изъятое из квартиры задержанного мужчины, было направлено на экспертизу. В результате стрельбы никто не пострадал, добавили в ведомстве.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в результате конфликта между нетрезвыми посетителями бара на Никольской улице в центре Москвы произошла стрельба. Ранения получили мужчина и женщина человека. Подозреваемый скрылся с места происшествия. Согласно одной из версий, причиной стрельбы могла стать ревность.