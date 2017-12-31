Устроивший стрельбу в центре Москвы мужчина находится в реанимации

Мужчина, устроивший стрельбу в центре Москвы в субботу, 30 декабря, находится в реанимации. Об этом пишет сайт телеканала РЕН ТВ.

По некоторым данным, он пытался покончить с собой.

Инцидент произошел в субботу вечером на улице Никольская. 26-летний злоумышленник открыл огонь по своей бывшей возлюбленной и ее другу. Подозреваемый был объявлен в розыск, позже его задержали правоохранители. Пострадавшие получили тяжелые травмы и были доставлены в НИИ имени Склифосовского.