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Задержан подозреваемый в стрельбе в центре Москвы

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Фото: IZ.RU
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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе неподалеку от Красной площади, в результате которой были тяжело ранены два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Злоумышленник был задержан на 40-м км Новорижского шоссе.

«В воскресенье 5:40 на 40-м километре Новорижского шоссе полицейские остановили легковой автомобиль под управлением 26-летнего подозреваемого в причинении ранений 29-летнему мужчине и 23-летней девушке 30 декабря в ресторане на улице Никольской», рассказали в МВД.

Отмечается, что при задержании мужчина нанес себе телесные повреждения.

«В ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, сотрудники полиции передали его медикам для оказания помощи», - говорится в сообщении полиции.

Инцидент со стрельбой произошел вечером 30 декабря. 26-летний молодой человек пришел в ресторан Wine & Crab и открыл огонь из травматического пистолета по своей бывшей возлюбленной и ее спутнику. Пострадавшие получили тяжелые травмы и были доставлены в НИИ имени Склифосовского. У раненного мужчины ранение головы.

После происшествия мужчина с места стрельбы скрылся.

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