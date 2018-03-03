Не менее 15 человек погибли в результате столкновений в Нигерии
По меньшей мере 15 человек погибли, несколько получили ранения в результате столкновений в населенном пункте Мамбилла на северо-востоке Нигерии.
Как сообщает Синьхуа, столкновения вспыхнули в результате разногласий между фермерами и скотоводами в Мамбилле, где находится единственная высокогорная чайная плантация в Западной Африке.
Во время нападения были разрушены несколько домов и убит скот. Для поддержания порядка в район были направлены мобильные подразделения полиции и армии.
Ранее силовики уничтожили пятерых боевиков радикальной исламистской группировки «Боко Харам» на юго-востоке Нигерии.