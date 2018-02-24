Боевики «Боко Харам» ликвидированы в Нигерии

Силовики уничтожили пятерых боевиков радикальной исламистской группировки «Боко Харам» на юго-востоке Нигерии, ТАСС передает, что об этом сообщил представитель нигерийской армии в штате Борно полковник Ониема Нвачукву.

Боевиков ликвидировали в их убежище, рассказал он. Спецоперация силовиков была проведена в их убежище близ лесного массива Самбиса.

Накануне после нападения боевиков «Боко харам» в Нигерии пропали 105 девочек. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что вся страна разделяет трагедию семей пропавших школьниц, и назвал произошедшее национальной катастрофой.

В апреле 2014 года боевики «Боко харам» похитили 276 девочек из лицея в нигерийском городе Чибоек.