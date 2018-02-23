После нападения боевиков «Боко харам» в Нигерии пропали 105 девочек

Боевики радикальной группировки «Боко харам» могли похитить более 100 школьниц после нападения на деревню Дапчи нигерийского штата Йобе, расположенного в северо-восточной части страны. Об этом сообщило агентство France-Presse.

Инцидент произошел 19 февраля. Вооруженные боевики атаковали здание учебного заведения, школьницы и учителя были вынуждены скрыться в лесу.

Как пишет ТАСС, глава группы родителей пропавших детей Башир Манзо сообщил, что вначале власти пытались скрыть факт похищения девочек. «Полный перечень пропавших девочек составлен, в нем 105 имен», — пояснил собеседник агентства.

Позже, 23 февраля, президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что вся страна разделяет трагедию семей пропавших школьниц, и назвал произошедшее национальной катастрофой.

В апреле 2014 года боевики «Боко харам» похитили 276 девочек из лицея в нигерийском городе Чибоек. Около 60 школьницам удалось сбежать, еще 20 были освобождены в октябре 2016 года в результате переговоров между властями страны и группировкой.