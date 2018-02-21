Более 90 школьниц пропали после нападения боевиков на школу в Нигерии

Более 90 школьниц пропали без вести после нападения боевиков на деревню в Нигерии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Напомним, 19 февраля террористы группировки «Боко харам» ворвались в деревню Дапчи в штате Йобе, где открыли огонь по школе-интернату. В момент атаки в здании находились 711 девочек в возрасте от 11 лет. Ученицы и преподаватели были вынуждены бежать в лес, однако 94 воспитанницы до сих пор не найдены.

«Никто не говорит нам ничего официально, мы по-прежнему не знаем, сколько из наших девочек нашлись и сколько пропали без вести. Я слышал разные цифры: от 67 до 94 пропавших», — приводит агентство Associated Press слова одного из родителей.

Местные жители опасаются, что «речь идет о том же сценарии, что и в Чибоке». В апреле 2014 года джихадисты похитили из местного лицея 276 школьниц. Террористы соглашались обменять пленниц на арестованных боевиков группировки, но правительство не согласилось на такие условия. 57 из них удалось сбежать, 97 были освобождены в ходе спецоперации, остальные числились пропавшими без вести. Предполагалось, что радикалы могли насильно выдавать девочек замуж или продавать их в рабство.

В 2016 году «Боко харам» опубликовала видео с похищенными школьницами. На кадрах девушки стояли за спиной боевика. Одна из них держала на руках ребенка, что подтверждает опасения, что девушки могли подвергаться насилию со стороны террористов.

Исламисты «Боко харам» добиваются введения шариата в Нигерии и выступают против западной модели образования. В марте 2015 года группировка присягнула на верность террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).