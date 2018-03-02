Путин наградил главу Минстроя «за безупречную службу»

Президент России Владимир Путин в пятницу наградил главу Минстроя Михаила Меня знаком отличия «За безупречную службу». Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«За многолетнюю безупречную государственную службу наградить знаком отличия «За безупречную службу» Меня Михаила Александровича — министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства», — сказано в документе.

Как писал портал iz.ru, ранее министр строительства и ЖКХ России рассказал об улучшении жилищных условий граждан.