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Глава Минстроя рассказал об улучшении жилищных условий россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень назвал реалистичными планы по улучшению жилищных условий, которые президент России Владимир Путин озвучил в послании Федеральному собранию.

Так, повышение доступности ипотеки за счет снижения процентной ставки до 7%, по его словам, выполнимо.

В ближайшие шесть лет государство намерено удвоить также расходы на развитие городов и других населенных пунктов, обновление которых, по словам президента, должно базироваться на широком внедрении передовых технологий и материалов в строительстве.

«Это глобальное и стратегическое направление, включающее в себя развитие архитектуры, градостроительства, использование новых технологий, создание надежно работающих систем ЖКХ», — заявил Мень «Известиям».

Комментируя слова главы государства об увеличении объема жилищного строительства в полтора раза, глава Минстроя отметил, что власти продолжат также оказывать финансовую поддержку застройщикам в части социальной и инженерной инфраструктуры при строительстве крупных жилых микрорайонов.

В четверг, 1 марта, в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что количество семей, улучшивших свои жилищные условия, должно увеличиться с 3 до 5 млн в год.

Подробнее — в материале «Известий»:

Новоселье для пяти миллионов

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