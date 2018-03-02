Курс ЦБ
$
Газета
Главное
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Прямой эфир
/

Дотла

Что известно о страшном пожаре в наркологическом центре в Баку
Фото: РИА Новости/Мурад Оруджев
Главный слайд
Начало статьи
Дотла
2018-03-02 11:38:50">
2018-03-02 11:38:50
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В пятницу, 2 марта, в наркологическом центре в Баку вспыхнул пожар. Огонь практически полностью уничтожил деревянное здание, в котором находились лежачие больные. Есть жертвы. Предполагаемая причина случившегося — неполадки в электросети. Подробности — в материале портала iz.ru.

Что произошло

Число жертв пожара в наркоцентре Баку увеличилось до 25 человек

Огонь вспыхнул около шести утра в одноэтажном корпусе Республиканского наркологического центра в Баку. Деревянная постройка практически полностью сгорела. В пламени погибли по меньшей мере 25 человек. 

На место оперативно отправились спасатели, медики и полицейские. Благодаря их действиям 34 человека были спасены. Всего из центра эвакуировали порядка 200 человек — персонал и пациентов. 

Возгорание потушили к около 09:00. 

Тела погибших, которые сильно обгорели, отправили для проведения судебно-медицинской экспертизы. После установления личностей жертв останки передадут родственникам.

Состояние пострадавших

Пострадавших доставили в Токсикологический центр минздрава. 

«Керимов Вугар Фикрет оглу (1970 года рождения), Надиров Камал Рамиз оглу (1983 года рождения) и Гафаров Васиф Гусейнхан оглу (1983 года рождения) были госпитализированы с диагнозом «отравление дымом». Их состояние оценивается как удовлетворительное», — сообщили «РИА Новости» в отделении Клинического медицинского центра токсикологии.

Ситуация на месте

На место пожара стянуты живая сила и техника МЧС, также там находятся машины скорой помощи. Для обеспечения безопасности и беспрепятственной работы спасателей и пожарных привлекли сотрудников полка оперативного реагирования МВД.

Туда же прибыли президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава МВД Рамиль Усубов, министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров и другие официальные лица.

Причина случившегося

По факту пожара Генпрокуратура возбудила уголовное дело, уже создана следственно-оперативная группа. 

По предварительным данным следствия, пожар произошел в результате неисправности в электрической сети здания. В минздраве республики уточнили, что причиной возгорания стало короткое замыкание.

Как пишет Sputnik Азербайджан, предположительно, лежачие пациенты не смогли покинуть горящее здание, в котором проходили лечение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
24 человека погибли в результате пожара в Баку
Около 30 человек погибло при пожаре в наркоцентре в Баку

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017