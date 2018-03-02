В пятницу, 2 марта, в наркологическом центре в Баку вспыхнул пожар. Огонь практически полностью уничтожил деревянное здание, в котором находились лежачие больные. Есть жертвы. Предполагаемая причина случившегося — неполадки в электросети. Подробности — в материале портала iz.ru.

Что произошло

Огонь вспыхнул около шести утра в одноэтажном корпусе Республиканского наркологического центра в Баку. Деревянная постройка практически полностью сгорела. В пламени погибли по меньшей мере 25 человек.

На место оперативно отправились спасатели, медики и полицейские. Благодаря их действиям 34 человека были спасены. Всего из центра эвакуировали порядка 200 человек — персонал и пациентов.

Возгорание потушили к около 09:00.

Тела погибших, которые сильно обгорели, отправили для проведения судебно-медицинской экспертизы. После установления личностей жертв останки передадут родственникам.

Состояние пострадавших

Пострадавших доставили в Токсикологический центр минздрава.

«Керимов Вугар Фикрет оглу (1970 года рождения), Надиров Камал Рамиз оглу (1983 года рождения) и Гафаров Васиф Гусейнхан оглу (1983 года рождения) были госпитализированы с диагнозом «отравление дымом». Их состояние оценивается как удовлетворительное», — сообщили «РИА Новости» в отделении Клинического медицинского центра токсикологии.

В наркодиспансере Баку случился сильный пожар. СМИ сообщают о десятках погибших https://t.co/s3rayP8v4z pic.twitter.com/Qv1tDQTLTC — velden (@block_by) 2 марта 2018 г.

Ситуация на месте

На место пожара стянуты живая сила и техника МЧС, также там находятся машины скорой помощи. Для обеспечения безопасности и беспрепятственной работы спасателей и пожарных привлекли сотрудников полка оперативного реагирования МВД.

Туда же прибыли президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава МВД Рамиль Усубов, министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров и другие официальные лица.

Причина случившегося

По факту пожара Генпрокуратура возбудила уголовное дело, уже создана следственно-оперативная группа.

По предварительным данным следствия, пожар произошел в результате неисправности в электрической сети здания. В минздраве республики уточнили, что причиной возгорания стало короткое замыкание.

В результате пожара в Республиканском наркологическом центре в Баку погибли 24 человека. Об этом говорится в совместном заявлении МВД, Генпрокуратуры и МЧС Азербайджана pic.twitter.com/cMlWDXzjH6 — GZT Русский (@GZT_russkiy) 2 марта 2018 г.

Как пишет Sputnik Азербайджан, предположительно, лежачие пациенты не смогли покинуть горящее здание, в котором проходили лечение.