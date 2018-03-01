«Роснефть» самостоятельно продолжит проекты после ухода ExxonMobil

Нефтяная компания «Роснефть» продолжит самостоятельно развивать совместные проекты, о выходе из которых объявила американская ExxonMobil.

«Роснефть» продолжит самостоятельное развитие этих проектов и поддержит возвращение ExxonMobil в проекты при появлении такой законодательной возможности», — говорится в заявлении российской компании.

«Работа с ExxonMobil по проектам, не подпадающим под действующие ограничения, а также по перспективным проектам будет продолжена», — цитирует документ ТАСС.

Напомним, о выходе американских партнеров из совместных проектов стало известно после подачи ExxonMobil ежегодного отчета в комиссию по ценным бумагам США. В нем указывается, что ExxonMobil делает это из-за санкций Евросоюза и США в отношении России.

Ранее минфин США оштрафовал ExxonMobil на $2 млн за подписание с «Роснефтью» соглашения по совместному проекту в Мексиканском заливе и ряда других контрактов. Позже корпорация выступила против законопроекта об ужесточении санкций в отношении России из-за риска остановки нефтегазовых проектов.

В России американская компания входила в совместные проекты осваивания шельфа моря Лаптевых, а также Карского, Чукотского и Черного моря. Помимо этого, ExxonMobil была оператором нефтегазового проекта «Сахалин-1». Выход из всех проектов начнется уже в 2018 году.

Как писал портал iz.ru, торговый представитель РФ в США Александр Стадник заявил, что ситуация с вынужденным отказом американской нефтяной компании ExxonMobil от проектов с российской нефтегазовой компанией «Роснефть» нанесет ущерб американскому бизнесу.