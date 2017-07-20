Минфин США в четверг оштрафовал американскую корпорацию ExxonMobil на $2 млн за нарушение введенных против России в 2014 году санкций и подписание с главой «Роснефти» Игорем Сечиным соглашения по совместному проекту в Мексиканском заливе и ряда других контрактов.

О штрафе для компании говорится в распространенном в четверг заявлении Минфина США. Между тем информированный источник сообщил, что поводом для мер против компании со стороны Минфина стало подписание соглашений с «Роснефтью», которые, по мнению американского ведомства, нарушают введенный в 2014 году режим санкций против России.

Как сообщается в пресс-релизе Минфина США, в мае 2014 года ExxonMobil подписала восемь контрактов с главой «Роснефти» Игорем Сечиным по «нефтяным и газовым проектам».

Напомним, в марте стало известно, что «Роснефть» приобрела 30-процентную долю в проекте ExxonMobil по разработке шельфовых месторождений в Мексиканском заливе.

В апреле ExxonMobil обратилась к министерству финансов США с просьбой предоставить ей разрешение на реализацию ряда совместных проектов с «Роснефтью», несмотря на введенные Вашингтоном антироссийские санкции.

Новый глава компании Даррен Вудс заявлял, что корпорация продолжит инвестировать в РФ, несмотря на санкции. Компания, по его словам, очень давно работает совместно с Россией и не намерена терять высокий уровень сотрудничества.