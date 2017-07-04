Крупнейшие американские корпорации ExxonMobil и Chevron выступили против законопроекта об ужесточении санкций в отношении России из-за риска остановки нефтегазовых проектов с участием российских компаний.

Озабоченность компаний вызывают положения документа, которые запрещают вести бизнес с попавшими под санкции гражданами и компаниями РФ. Позиция таких крупных компаний может затруднить прохождение документа через конгресс США, пишет Wall Street Journal.

У ExxonMobil нет какой-то конкретной позиции по санкциям против России, заявил изданию представитель компании Алан Джефферс. Однако, по его словам, корпорация представила конгрессу данные о том, что законопроект может привести к потере позиций американскими компаниямb в сравнении с их зарубежными конкурентами.

«Это будет иметь далеко идущие последствия для множества компаний и отраслей. Это может потенциально нанести ущерб интересам США и дать преимущество России», — заявил изданию глава Американского института нефти Джек Джерард.

Напомним, в США ведется подготовка документа о расширении санкций против России. Несмотря на то, что ряд чиновников США полагают, что в данный момент не следует дополнительно осложнять отношения с Россией, американские конгрессмены настаивают на принятии этого документа. Кроме этого, документ о новых мерах против РФ является частью законопроекта о санкциях против Ирана. По задумке законодателей, такая увязка должна упростить принятие законопроекта и одновременно осложнить президенту США Дональду Трампу отмену санкций против РФ, если он примет такое решение в одностороннем порядке.