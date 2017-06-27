Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер заявил, что законопроекта, который ограничивает президента США в праве отменять санкции против других стран и расширяет санкции против России, фактически не существует из-за процедурных нарушений.

Спайсер отметил, что сенаторы нарушили установленную процедуру принятия законопроекта, а значит, «фактически, законопроекта нет».

Решение о введении новых санкций против России и Ирана было принято сенатом США 15 июня. Оно позволяет блокировать в будущем любые шаги президента США Дональда Трампа по снятию каких-либо санкций с Москвы и Тегерана.