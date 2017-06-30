В четверг, 29 июня, сенат США переоформил законопроект об ужесточении антироссийских санкций с учетом конституционных требований и направил его на рассмотрение нижней палаты конгресса США.

«Палата представителей теперь займется этим законопроектом после перерыва на 4 июля», — пишет ТАСС со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что в новом варианте документ принят «с общего согласия» сенаторов.

Ранее сенат США подавляющим большинством голосов одобрил новый пакет жестких санкций в отношении России под предлогом ее вмешательства в политические процессы в Америке.

Данное решение было принято с отступлением от конституционных норм, поэтому потребовалось вновь вернуть его в верхнюю палату.