ExxonMobil инвестирует в экономику США $50 млрд за пять лет
Нефтяная компания ExxonMobil до 2023 года планирует инвестировать $50 млрд в экономику США.
«В связи с тем, что президент США уделяет внимание энергетическому доминированию, сокращению налогов и реформам, ExxonMobil будет инвестировать $50 млрд в течение следующих пяти лет в США. Это отлично для рабочих мест и американских рабочих!» — написала в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Due to @POTUS focus on energy dominance and tax cuts & reform, @ExxonMobil will invest $50B over next 5 years in U.S. Great for jobs and American workers!— Sarah Sanders (@PressSec) 29 января 2018 г.
ExxonMobil признана первой компанией мира по объемам капитализации и крупнейшей нефтяной компанией на планете. Ее ежегодная валовая выручка приближается к $500 млрд, а чистая прибыль — к $50 млрд.
Как писал iz.ru, цена на нефть достигла рекордного уровня за последние четыре года и превысила $71 за баррель.