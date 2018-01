ExxonMobil инвестирует в экономику США $50 млрд за пять лет

Нефтяная компания ExxonMobil до 2023 года планирует инвестировать $50 млрд в экономику США.

«В связи с тем, что президент США уделяет внимание энергетическому доминированию, сокращению налогов и реформам, ExxonMobil будет инвестировать $50 млрд в течение следующих пяти лет в США. Это отлично для рабочих мест и американских рабочих!» — написала в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Due to @POTUS focus on energy dominance and tax cuts & reform, @ExxonMobil will invest $50B over next 5 years in U.S. Great for jobs and American workers!