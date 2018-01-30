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ExxonMobil инвестирует в экономику США $50 млрд за пять лет

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Нефтяная компания ExxonMobil до 2023 года планирует инвестировать $50 млрд в экономику США.

«В связи с тем, что президент США уделяет внимание энергетическому доминированию, сокращению налогов и реформам, ExxonMobil будет инвестировать $50 млрд в течение следующих пяти лет в США. Это отлично для рабочих мест и американских рабочих!» — написала в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

ExxonMobil признана первой компанией мира по объемам капитализации и крупнейшей нефтяной компанией на планете. Ее ежегодная валовая выручка приближается к $500 млрд, а чистая прибыль — к $50 млрд.

Как писал iz.ru, цена на нефть достигла рекордного уровня за последние четыре года и превысила $71 за баррель.

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