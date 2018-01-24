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Спрос на нефть в ближайшие 25 лет может вырасти на 20 млн баррелей в сутки

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Фото: Global Look Press/Nicolas Maeterlinck
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Саудовская Аравия ожидает, что спрос на нефть в ближайшие 25 лет может вырасти на 20 млн баррелей в сутки.

Такое мнение высказал в среду, 24 января, министр энергетики королевства Халед аль-Фалех.

«Я думаю, что в ближайшие 25 лет или около того спрос вырастет на 20 млн баррелей», — цитирует ТАСС его заявление на заседании Всемирного экономического форума в Давосе.

17 января председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла от эйфории из-за высоких цен на нефть, указав на сохранение неопределенности на рынке этого сырья.

Набиуллина также заявила, что российская экономика стала менее уязвимой к масштабным колебаниям цен на нефть.

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