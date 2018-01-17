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Набиуллина предостерегла от эйфории из-за высоких цен на нефть

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла от эйфории из-за высоких цен на нефть, указав на сохранение неопределенности на рынке этого сырья.

Высказывание прозвучало на Гайдаровском форуме. Набиуллина подчеркнула необходимость внимательного отношения к рискам финансовой стабильности и ценам на топливо. 

«Сейчас может быть определенная эйфория от того, что высокие цены на нефть, но мы все понимаем, что на рынке нефти как существовала, так и продолжает существовать неопределенность», — приводит ее слова «РИА Новости»

Как отмечает агентство, Набиуллина также заявила, что российская экономика стала менее уязвимой к масштабным колебаниям цен на нефть. 

При этом она подчеркнула, что зависимость экономики РФ от цен на топливо в целом «конечно, сохраняется и, конечно, она значительная», передает ТАСС

«Но наша экономика стала менее уязвимой к большим возможным колебаниям цен на нефть. На наш взгляд, платежный баланс, бюджет уже приспособились и вполне могут жить в условиях низких цен на нефть», — отметила глава ЦБ.

Как сообщал портал iz.ru, эксперты прогнозируют постепенный рост цен на нефть в ближайшие три года. По мнению специалистов, стабилизации цены  способствовала сделка ОПЕК+, которая также сбалансировала спрос и предложение на рынке.

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