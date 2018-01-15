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РАН прогнозирует постепенный рост цен на нефть до 2020 года

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Цены на нефть в ближайшие три года будут постепенно расти от $60 за баррель в 2018 году до $67 в 2020-м. Такие данные приводятся в прогнозе РАН, с которым ознакомились «Известия».

По мнению специалистов, стабилизации цены на «черное золото» способствовала сделка ОПЕК+, которая также сбалансировала спрос и предложение на рынке.

«Сейчас цена нефти находится вблизи $70 за баррель, но выше она вряд ли поднимется. США постепенно размораживают свои сланцевые месторождения, и это будет сдерживать рост цен. Но также мы не ожидаем и резких падений», — пояснил один из авторов прогноза, замдиректора Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

Как полагают эксперты, в случае реализации прогноза Фонд национального благосостояния (ФНБ) будет ежегодно пополняться на 1 трлн рублей за счет сверхдоходов от продажи сырья.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бочка роста

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