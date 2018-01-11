Нефть Brent подорожала до $70 за баррель впервые с декабря 2014 года

Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с декабря 2014 года выросла до $70.

Цена мартовских фьючерсов на лондонской бирже ICE Futures к 19:26 мск увеличилась на 83 цента — до $70,03 за баррель. При этом нефть WTI с поставкой в феврале на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подорожала на $1,02, до $64,59 за баррель.

Рост обусловлен оптимизмом по поводу стабильного сокращения запасов нефти в США, а также данными о неожиданном падении нефтедобычи в Штатах по итогам прошлой недели.

9 января Минфин сообщил, что за период с декабря по январь средняя цена нефти марки Urals выросла на 26,6% по сравнению с показателями 2016 года и составила $53,03 за баррель.