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Новак рассчитывает на встречу с министром энергетики Саудовской Аравии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что планирует провести ряд двусторонних контактов в рамках встречи Мониторингового комитета ОПЕК+, в том числе с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом.

«Безусловно, я думаю, у нас будет такая возможность, обычно мы проводим в рамках министерской встречи и двусторонние встречи, чтобы сверить часы», — приводит его слова «РИА Новости».

Заседание Министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти стран ОПЕК+ состоится в Омане 21–22 января.

В ноябре 2016 года страны ОПЕК и государства, не входящие в картель, договорились суммарно снизить добычу нефти на 1,8 млн баррелей в сутки для стабилизации мировых цен на топливо. В настоящее время сделка продлена до конца 2018 года.

По словам Новака, Россия готова обсуждать выход из соглашения при условии ребалансировки нефтяного рынка.

Между тем 11 января нефть Brent подорожала до $70 за баррель впервые с декабря 2014 года.

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