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Московский суд отклонил иски к Apple из-за медленной работы iPhone

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Тверской суд Москвы отклонил пять исков владельцев iPhone к российской «дочке» Apple.

Инстанция отказалась принять к рассмотрению требования из-за неправильного оформления документов.

«Сегодня (27 февраля) постановлением судьи заявителям возвращены три исковых заявления, еще два иска возвращены постановлением суда от 19 февраля», — приводит слова пресс-секретаря суда Светланы Максимовой «Интерфакс».

В настоящее время в судах столицы и области находятся десять исков к ООО «Эппл Рус» на общую сумму в несколько десятков миллионов рублей.

Как сообщал портал iz.ru, в декабре 2017 года компания Apple признала, что намеренно замедляла скорость работы старых моделей iPhone для лучшей работы установленных в них аккумуляторов.

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