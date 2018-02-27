Apple выпустит три новые модели iPhone в 2018 году

Американская корпорация Apple планирует выпустить три новых модели iPhone к концу 2018 года.

Сообщается, что среди них будет телефон с самой большой диагональю дисплея за всё время существования компании, а также обновленная версия iPhone X и бюджетная версия телефона.

Предположительно, корпус смартфона с самым большим дисплеем останется как у iPhone 8 Plus, а сам экран увеличится за счет отсутствия рамок. Как сообщает сетевое издание m24.ru, предположительно у смартфона появятся слоты под две сим-карты, но данное решение не окончательное.

Также стало известно, что во всех трех новых моделях будет работать технология Face ID. Экран займет всю поверхность устройства. Новый телефон и обновленная версия iPhone X будут выпускаться в золотом варианте, а в бюджетной версии края корпуса и дисплей заменят доступными аналогами для снижения стоимости.

Предположительно о новых устройствах корпорация Apple объявит осенью 2018 года, однако планы компании могут измениться.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Apple планирует создать инновационные водонепроницаемые наушники AirPods 2, которые будут поддерживать работу голосового помощника Siri.