Прямой эфир

Apple облегчит властям Китая доступ к данным пользователей

0
Фото: REUTERS/Aly Song
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Китая получат более легкий доступ к переписке пользователей и другим личным данным после того, как Apple перенесет китайские аккаунты iCloud из США в дата-центр в КНР в конце февраля, сообщает агентство Reuters.

Как уточняют журналисты, переноса требует новое китайское законодательство. Если раньше для получения ключей правительству требовалось разрешение американского суда, то теперь этого не потребуется.

«Мы всячески выступали против того, чтобы iCloud подчинялся новым законам, но наша борьба не увенчалась успехом», – отметили в компании Apple.

Правозащитники опасаются, что это может нарушить права человека. 

Ранее 10 февраля сообщалось, что Apple не считает утечку кода программы iBoot угрозой безопасности данных пользователей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полиция США жалуется на ложные вызовы с гаджетов Apple
Apple планирует закупать кобальт напрямую у горнодобывающих компаний

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017