Apple облегчит властям Китая доступ к данным пользователей

Власти Китая получат более легкий доступ к переписке пользователей и другим личным данным после того, как Apple перенесет китайские аккаунты iCloud из США в дата-центр в КНР в конце февраля, сообщает агентство Reuters.

Как уточняют журналисты, переноса требует новое китайское законодательство. Если раньше для получения ключей правительству требовалось разрешение американского суда, то теперь этого не потребуется.

«Мы всячески выступали против того, чтобы iCloud подчинялся новым законам, но наша борьба не увенчалась успехом», – отметили в компании Apple.

Правозащитники опасаются, что это может нарушить права человека.

Ранее 10 февраля сообщалось, что Apple не считает утечку кода программы iBoot угрозой безопасности данных пользователей.