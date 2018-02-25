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Apple разместит ключи шифрования от китайских аккаунтов на серверах в КНР

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Фото: Global Look Press/Xinhua
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Корпорация Apple уступила властям КНР в споре о хранении ключей шифрования от аккаунтов китайских пользователей в iCloud и согласилась размещать эту информацию на серверах внутри страны. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Ранее руководство Apple решило внести изменения в свою политику и разрешить хранение личных данные пользователей из Китая на серверах внутри КНР в соответствии с законами страны.

Как передает ТАСС, данные китайских пользователей iCloud переданы на хранение гуйчжоуской компании Cloud Big Data Industry, которая контролируется местным правительством. Теперь американская корпорация разрешила хранение на этих серверах ключей шифрования, с помощью которых можно получить доступ к файлам пользователей из КНР.

Исключение в политике безопасности компании вызывает опасения у американских экспертов. Они полагают, что данные китайских клиентов компании могут попасть в распоряжение властей КНР.

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