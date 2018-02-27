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Специалисты из Израиля научились взламывать любой iPhone

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Фото: Global Look Press/Li Muzi
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Специалисты по кибербезопасности израильской компании Cellebrite заявили о возможности обойти любую защиту устройства американской компании Apple. Об этом сообщает сайт журнала Forbes.

Технологии компании уже использовались по заказу департамента внутренней безопасности Соединенных Штатов. Так, силовики смогли получить доступ к данным с iPhone X в рамках дела о торговле оружием в ноябре 2017 года. Тогда гаджет переправили израильским специалистам 20 ноября, а извлечь данные удалось уже 5 декабря, сообщает телеканал «360».

Помимо этого, сотрудники компании Cellebrite, которая является крупным правительственным подрядчиком и разработчиком программного обеспечения, заявили, что могут взломать iPhone, iPad, iPad mini, iPad Pro и iPod Touch. По данным Forbes, израильтяне продают свои технологии сотрудникам полиции и спецслужб по всему миру.

Как пишет Федеральное агентство новостей, гаджеты от Apple имеют аппаратное шифрование данных для защиты данных пользователей. В этой связи американским правоохранителям неоднократно приходилось обращаться к специалистам по кибербезопасности для взлома iPhone в интересах следствия, потому что в компании отказывались предоставить полиции доступ к заблокированным устройствам, ссылаясь на защиту персональных данных клиентов. В этой связи в ФБР назвали сотрудников Apple придурками.

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