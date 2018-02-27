Apple начала использовать облачные решения Google для хранения данных

Компания Apple начала использовать Google Cloud Platform для хранения данных и отказалась от Microsoft Azure. Об этом сообщил телеканал CNBS со ссылкой на отчет о безопасности iOS Security Guide.

В документе ранее неоднократно говорилось, что сервис iCloud использует для хранения данных Amazon Web Services и Microsoft Azure, однако в январе 2018 года Microsoft Azure из списка исчезла, а Apple начала использовать Google Cloud Platform. В Apple не сообщили, когда именно компания перешла к использованию Google, а также не назвали причин смены поставщика услуг облачного хранения данных, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее портал iz.ru сообщал, что компания Apple разместит ключи шифрования от китайских аккаунтов на серверах в КНР.