Дипломаты вне подозрений

«Кокаиновый скандал» в российском посольстве в Аргентине не повлечет за собой экстренных проверок дипмиссий РФ за рубежом. Об этом «Известиям» рассказали в нескольких диппредставительствах РФ. Информацию подтвердили и два источника в МИД РФ. Более того, по их словам, работа по противодействию организованной преступности, включая наркоторговлю, ведется Россией со странами латиноамериканского региона на системной основе. Собеседники «Известий» в дипломатических кругах РФ заявили об абсурдности утверждений о возможности использования диппочты для переправки наркотиков, как якобы планировал сделать фигурант «аргентинского дела».

История о пресечении крупного канала поставок кокаина из Аргентины на европейский рынок не привела к проверочной кампании или усилению мер безопасности в дипмиссиях РФ в странах, считающихся центрами незаконного оборота наркотиков.

— Никакого усиления в помине не было, на нас это никак не отразилось, живем спокойно. А меры по противодействию принимаются на регулярной основе, — сообщил «Известиям» сотрудник российской дипмиссии в одной из стран Южной Азии.

В российском посольстве в Мьянме, в свою очередь, «Известиям» заявили, что работа дипломатов в Янгоне в принципе поставлена таким образом, чтобы исключить какую-либо возможность того, что его сотрудники могут быть связаны с наркотиками. А это значит, что необходимости в дополнительных проверках нет, подчеркнули в посольстве.

Собеседник «Известий» в МИДе подтвердил, что в свете «кокаинового скандала» проведение каких-то особых проверок работающих в Латинской Америке российских дипломатов и техсостава на предмет связей с наркоторговцами нецелесообразно.

— Борьба с организованной преступностью в широком смысле по линии наших профильных ведомств — одно из важных направлений сотрудничества России с регионом. И работа по организации безопасности наших загранучреждений ведется на системной основе, с полным учетом особенностей этих стран, — сказал дипломат, добавив, что эта история уже «обросла огромным количеством дезинформации».

Так, одна из такого рода дезинформирующих деталей связана с предположением, что чемоданы общим весом около 400 кг планировалось отправить в Россию через диппочту.

Посольство России в Аргентине уже назвало предположение о переправке наркотиков в Москву дипломатической почтой «очередной мистификацией». В том же «Известия» заверил и экс-сотрудник службы внутренней безопасности МИДа.

— В диппочту это засунуть нельзя. Туда и открытку коллегам передать непросто, а тут про чемоданы речь. Это просто смешно! К тому же почта перепроверяется по нескольку раз несколькими людьми, в том числе на месте в Москве. Да и число мест и объем вализы в некоторых странах сильно лимитированы, далеко не все авиакомпании принимают [диппочту] к перевозке, — рассказал источник «Известий», подчеркнув абсурдность предположений об использовании диппочты.

22 февраля стало известно о том, что еще в 2016 году представитель технического состава посольства России в Буэнос-Айресе Али Абянов, впоследствии вернувшийся на родину, спрятал 12 чемоданов с кокаином в здании посольской школы, намереваясь переслать запрещенный груз стоимостью €50 млн в Москву. Наткнувшись на необычный груз уже после его отъезда, сотрудники посольства подключили к расследованию российскую Федеральную службу безопасности и министерство безопасности Аргентины. По итогам спецоперации на чистую воду удалось вывести не только главного фигуранта преступления, но и ряд его сообщников. Всего в двух странах было арестовано пятеро членов преступной группы. Троих россиян задержали уже в Москве с поличным — при получении партии прибывшего из Южной Америки груза с наркотиками, которые еще в Аргентине загодя заменили на муку. Шестой предполагаемый участник — Андрей Ковальчук был объявлен в розыск по линии Интерпола.

Судя по неординарности этой истории и резонанса, вызванного ею в СМИ, причем не только российских, не исключено, что в ближайшие дни «кокаиновый скандал» будет дополнен новыми нелепыми деталями.