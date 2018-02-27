Прямой эфир

СМИ выяснили подробности контрабандных поставок кокаина из Аргентины

0
Фото: пресс-служба ФСБ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предполагаемый организатор преступной цепочки по контрабанде кокаина из Аргентины в Россию и Европу представлялся работником спецслужб. Двое подозреваемых в причастности к делу, арестованных в Аргентине, оказались служащими полиции.

Организатор хранил чемоданы с наркотиком в здании посольства, объясняя это тем, что приобрел много подарков и сувениров для своих родственников, рассказал адвокат Александр Костанянц, представляющий интересы одного из задержанных.

Кокаин до востребования
Что известно о масштабной антинаркотической спецоперации РФ и Аргентины

Именно его подзащитный, бывший завхоз и сантехник диппредставительства, помог «устроить» груз в здании, уточняет ТАСС.

По словам адвоката, следствие не установило получателя зелья в Москве. За доставленными муляжами (чемоданы с мукой) никто не обратился.

Напомним, спецслужбы России и Аргентины предотвратили отправку в Москву 389 кг кокаина, задержаны несколько человек. Предполагаемый глава группы контрабандистов, поставлявших кокаин из Аргентины в Россию и страны Европы, объявлен в розыск по каналам Интерпола. По некоторым данным, он скрывается в ФРГ. 

Как сообщал iz.ru, следствие продолжит поиск других участников преступной группировки. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ узнали о роли Патрушева в пресечении поставки в Европу 400 кг кокаина
Рябков рассказал о вбросах на тему наркотиков в посольстве России в Аргентине

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017