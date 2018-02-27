СМИ выяснили подробности контрабандных поставок кокаина из Аргентины

Предполагаемый организатор преступной цепочки по контрабанде кокаина из Аргентины в Россию и Европу представлялся работником спецслужб. Двое подозреваемых в причастности к делу, арестованных в Аргентине, оказались служащими полиции.

Организатор хранил чемоданы с наркотиком в здании посольства, объясняя это тем, что приобрел много подарков и сувениров для своих родственников, рассказал адвокат Александр Костанянц, представляющий интересы одного из задержанных.

Именно его подзащитный, бывший завхоз и сантехник диппредставительства, помог «устроить» груз в здании, уточняет ТАСС.

По словам адвоката, следствие не установило получателя зелья в Москве. За доставленными муляжами (чемоданы с мукой) никто не обратился.

Напомним, спецслужбы России и Аргентины предотвратили отправку в Москву 389 кг кокаина, задержаны несколько человек. Предполагаемый глава группы контрабандистов, поставлявших кокаин из Аргентины в Россию и страны Европы, объявлен в розыск по каналам Интерпола. По некоторым данным, он скрывается в ФРГ.

Как сообщал iz.ru, следствие продолжит поиск других участников преступной группировки.