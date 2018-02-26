«Волонтеры Победы» намерены подать в суд на «Голос»

Активисты «Волонтеров Победы» готовы подать в суд на ассоциацию «Голос», если она не извинится перед представителями движения за обвинения в сборе подписей за госсчет. Об этом «Известиям» сообщила руководитель «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова. Эксперты полагают, что юридически всё было оформлено правильно и претензии «Голоса» — необоснованны.

Несколько дней назад ряд СМИ опубликовал выдержки из доклада «Голоса», в котором организация фактически указала на получение бюджетных средств движением «Волонтеры Победы», представители которого участвовали в сборе подписей в поддержку кандидата Владимира Путина. По мнению «Голоса», это является «косвенным государственным финансированием кампании и нарушает принципы равенства кандидатов».

В то же время активисты «Волонтеров Победы» подчеркивают, что сбор подписей проходил на общественных началах, никто из участников денег за это не получил.

В разговоре с «Известиями» Ольга Амельченкова назвала опубликованную в докладе информацию «возмутительной и недопустимой».

— Мы сейчас рассматриваем возможность обращения в суд от частных лиц, в том случае, если нам не будут принесены извинения, — заявила она.

Руководитель «Волонтеров Победы» обратила внимание и на тот факт, что движение не принимало участие в сборе подписей как юридическое лицо.

— А то, что отдельные представители движения, активисты по своей собственной воле занимались сбором подписей, как и представители других организаций, — это совершенно нормально, и здорово, что есть такие неравнодушные люди. Их никто не заставлял — ребята делали это сами. Личная инициатива была, и это факт, — подчеркнула Амельченкова.

В экспертной среде предполагают, что действия «Голоса» могут негативно сказаться на репутации организации.

— Поскольку ассоциацию оттеснили от участия в избирательной кампании в качестве наблюдателя, раз за разом они будут искать подобные обстоятельства и преподносить их публике. Это губительно для «Голоса», потому что организация теряет репутацию объективного наблюдателя — со всеми вытекающими последствиями, — сказал глава Центра политической информации Алексей Мухин.

По мнению политконсультанта Дмитрия Фетисова, конфликт вряд ли будет иметь серьезные последствия.

— Скорее всего, юридические отношения были оформлены правильно, и претензии «Голоса» будут считаться необоснованными. «Голос» пытается привлечь внимание к проблеме в этой ситуации, показывая нелегитимность выборов через мелкие якобы нарушения. Но вряд ли организаторы кампании стали бы допускать такую детскую технологическую ошибку, понимая, насколько вопрос легитимности выборов важен, — отметил эксперт.

При этом «Голос» никогда не скрывал, что всегда пытается поставить под сомнение легитимность выборов, подчеркнул политконсультант.